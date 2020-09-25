Экономика

Сельхозтехнику белорусского производства оценил псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с членами официальной делегации региона принял участие в ежегодном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі — 2020». Мероприятие проходит 26 сентября, во второй день официального визита представителей нашей области в Республику Беларусь, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Официальный канал Псковской области

Глава региона вместе с представителями делегации, а также руководством Витебской области принял участие в церемонии торжественного открытия фестиваля-ярмарки, которая прошла в Летнем амфитеатре районного центра. На мероприятии были награждены лучшие работники сельского хозяйства, после чего был дан праздничный концерт.

На площади Победы Витебска Михаил Ведерников вместе с делегатами от Псковской области посетил выставку районов области «Каравай-2020», презентацию сельскохозяйственной техники белорусского производства. Глава региона осмотрел не только различные комплектации тракторов, а также навесное и прицепное оборудование, в частности, шлейфовую борону, разработка и серийное производство которой позволили поднять уровень импортозамещения в сфере сельского хозяйства. Губернатор задал представителям заводов-производителей ряд уточняющих вопросов, касающихся технических характеристик сельхозоборудования.

В ходе посещения фестиваля Михаил Ведерников также посмотрел показательные выступления сотрудников МЧС Республики Беларусь, которые прошли на городской набережной. Спасатели продемонстрировали элементы десантирования из вертолетов, отработку мероприятий по тушению возгораний, а также элементы фигурного вождения пожарных машин.

По итогам осмотра выставок и событийных пространств Михаил Ведерников подчеркнул, что фестиваль-ярмарка «Дажынкі — 2020» — большой и интересный праздник с обширной программой.

«Я очень много слышал про традицию чествования хлеборобов и очень рад, что у меня появилась возможность принять в фестивале личное участие. На самом деле все производит очень хорошее впечатление, много выставок, интересной техники, очень много решений именно от заводов, располагающихся на территории Республики Беларусь», — отметил губернатор и добавил, что представители делегации региона по итогам осмотра выставок подметили ряд интересующих моментов. Это позволит найти дополнительные точки для взаимовыгодного сотрудничества.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что «Дажынкі — 2020» — не однодневное яркое мероприятие. Регион готовился к нему на протяжении последних трех лет. Фестиваль помог сосредоточить усилия и привести основные объекты и инфраструктуру в порядок.