Великолукский паб и псковский магазин незаконно рекламировали алкоголь в соцсетях

Ирландский паб O’HARA в Великих Луках и магазин «Куб вин» в Пскове нарушили антимонопольное законодательство, публикуя рекламу алкоголя в социальных сетях, чем привлекли внимание регионального УФАС.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФАС, в соответствии с действующим законодательством, реклама алкогольной продукции в сети интернет запрещена. Кроме того, в рекламе алкоголя не допустимы изображения людей или животных и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, однако в рекламных постах были изображены люди, держащие в руках бокалы или открытые бутылки.
Кроме того, в рекламных постах паба O’HARA и магазина «Куб вин» отсутствовала надпись-предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков, что также является нарушением закона о рекламе.
Решением ведомства реклама в социальной сети была признана ненадлежащей.
Добавим, что ООО «Дионис» (магазин «Куб вин») попытался оспорить решение УФАС в Арбитражном суде, однако сегодня, 29 сентября, суд решение антимонопольного органа поддержал.