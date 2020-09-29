Экономика

Великолукский паб и псковский магазин незаконно рекламировали алкоголь в соцсетях

Ирландский паб O’HARA в Великих Луках и магазин «Куб вин» в Пскове нарушили антимонопольное законодательство, публикуя рекламу алкоголя в социальных сетях, чем привлекли внимание регионального УФАС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФАС, в соответствии с действующим законодательством, реклама алкогольной продукции в сети интернет запрещена. Кроме того, в рекламе алкоголя не допустимы изображения людей или животных и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, однако в рекламных постах были изображены люди, держащие в руках бокалы или открытые бутылки.

Кроме того, в рекламных постах паба O’HARA и магазина «Куб вин» отсутствовала надпись-предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков, что также является нарушением закона о рекламе.

Решением ведомства реклама в социальной сети была признана ненадлежащей.

«За страницей паба О’HARA в Инстаграм наблюдаем давно, даже писали в комментариях к постам о том, что они нарушают закон о рекламе, но нас не слышали. Стоило завести дело, реакция была незамедлительной: ненадлежащая реклама была удалена, проведена разъяснительная работа с сотрудниками, о том, что можно рекламировать, а что нет, назначен ответственный за публикации в соцсетях. Жаль, что не все нарушители закона рекламы так реагируют на наши предписания, - баннеры с рекламой алкогольной продукции на некоторых пабах продолжают висеть там, где висеть не должны», - прокомментировала руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

Добавим, что ООО «Дионис» (магазин «Куб вин») попытался оспорить решение УФАС в Арбитражном суде, однако сегодня, 29 сентября, суд решение антимонопольного органа поддержал.