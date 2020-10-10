Экономика

Отмена ЕНВД коснется более 6 тысяч псковских ИП

Вопрос выбора иного режима налогообложения коснется 6300 индивидуальных предпринимателей и 900 юрлиц Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

Он напомнил, что с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 29.06.2012 года №97 не будет применяться специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта Российской Федерации и вида осуществляемой ими деятельности.

«В связи с совершенствованием налогового администрирования, в том числе с внедрением онлайн-касс, настало время отмены этого налога. На определенном этапе велись дискуссии о переносе срока, но сейчас вопрос окончательно закрыт, и с 1 января ЕНВД отменяется, поэтому перед налогоплательщиками встает дилемма — какой режим налогообложения выбрать», - пояснил Алексей Салтыков.

«Проблема затрагивает порядка 43% ИП - 6,3 тысяч ИП, которые выплачивают этот налог, и 8% юридических лиц — более 900 организаций. По состоянию на 1 октября, всего на учете стоит 12 тысяч юрлиц и 12,8 тысяч ИП», - уточнил он.