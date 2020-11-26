Экономика

Псковское УФАС внесло поставщика марли из Иваново в «черный список»

Комиссия Псковского УФАС России внесла в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Госпитальные поставки» (Иваново), которое выиграло совместный аукцион на поставку медицинской марли в 22 учреждения здравоохранения Псковской области, но подписала контракты в установленный срок лишь с тремя из них.



В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, компания уклонилась от подписания контракта с Пушкиногорской межрайонной больницей, которая и подала документы в антимонопольный орган о включении ООО «Госпитальные поставки» в РНП.



Отметим, согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при закупке одних и тех же товаров, работ или услуг, заказчики имеют право проводить совместные конкурсы или аукционы. Контракт с победителем заключается каждым заказчиком.



Компания объяснила факт неподписания договора с Пушкиногорской больницей ошибкой менеджера, который вовремя не отправил данные по изменению телефона и электронной почты компании. Более того, были представлены накладные, согласно которым был закуплены медицинские изделия и оплачен обеспечительный платеж.



Комиссия не приняла довод о недоработке сотрудника компании, по причине того, что в 3 организации протоколы разногласий были направлены, и компания имеет опыт участия в торгах. Обеспечительный платеж был отправлен в день, когда Пушкиногорская больница уже направила в УФАС сведения для включения ООО «Госпитальные поставки» в РНП, то есть почти на неделю позже срока. Факт наличия товара для поставки в должном объеме для данного медучреждения установить не удалось, так же как и факт оплаты по представленным в ведомство накладным.



«ФАС очень внимательно следит за закупками в социальной сфере и особенно в сфере медицины. Это очень важно в период повышенной нагрузки для медицинских учреждений, когда каждый сбой может привести к серьезным последствиям. Теперь придется заново проводить аукцион, а это упущенное время. Мы уверены, что безответственные компании не должны находиться на рынке и подвергать своими действиями риску жизни людей», - прокомментировала Ольга Милонаец решение комиссии о включении ООО «Госпитальные поставки» в реестр недобросовестных поставщиков.