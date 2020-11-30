Экономика

Свыше 60% расходов бюджета Пскова в 2021 году будут носить социальную направленность

Расходы городского бюджета Пскова на 2021 год будут на 61,4% носить социальную направленность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник финансового управления администрации Тамара Винт на публичных слушаниях по проекту бюджета 3 декабря.

Общий объем доходов бюджета города Пскова на 2021 год запланирован в размере 5 млрд 749 млн рублей (по сравнению с текущим годом они снизятся на 11%), в том числе налоговые доходы - в объеме 1 млрд 731 млн рублей, неналоговые - 155 млн 424 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 3 млрд 862 млн рублей. Общий объем доходов на 2022 год планируется на уровне 5 млрд 522 млн рублей, на 2023 - 5 млрд 366 млн рублей.

Среди основных направлений бюджетирования: Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма», «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей», «Обеспечение жильем жителей города Пскова», «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан», «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами», «Формирование современной городской среды» и другие.

По словам Тамары Винт, более половины расходов бюджета на 2020 год приходятся на сферу образования - 3 млрд 95 млн рублей. В частности, запланировано начало строительства двух школ. В 2021 году на эти цели выделяется более 400 млн рублей. Более 300 млн будет выделено на ремонт здания технического лицея. В целом расходы социальной направленности будут составлять 61,4% от общего объема расходов бюджета-2021.

Расходы на сферу ЖКХ и дорожное хозяйство составят 31,5%. На благоустройство дворов выделяется в следующем году 160,3 млн рублей. Кроме того, на средства бюджета планируется в 2021 году приобрести 46 квартир для детей-сирот, в 2021 году - 38, в 2023 - 40.

Депутат-единоросс Григорий Стороненков, выступая с содокладом, подчеркнул, что бюджет будет сложным. В качестве позитивного момента он отметил заложенные в проекте бюджета средства на борьбу с борщевиком - 5 млн рублей. Также он выразил пожелание предусмотреть в бюджете средства на детские площадки.

Отметим, что предложений и замечаний по проекту бюджета от присутствующих в зале не поступило. Предложения и замечания, поступившие в оргкомитет до проведения слушаний, будут обобщены, а затем направлены в администрацию и гордуму.

Напомним, публичные слушания по проекту бюджета города носят рекомендательный характер.