Экономика

Путин призвал не допустить нехватки у населения денег на продукты, как в СССР

Президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты. Он заявил, что тогда был дефицит, а сейчас населению не хватает денег на продукты из-за цен, установленных рынком, пишет «Коммерсант».

«Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», - сказал господин Путин на совещании с правительством.

Ранее на совещании глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильная, дефицита продуктов нет.

По данным Росстата, в конце ноября среди продуктов больше всего подорожали овощи (+2%), куриные яйца (+1,8%), подсолнечное масло (+1,1%), сахар (+0,8%) и гречка (+0,5%). В этом году в стране впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. Причиной этого, по мнению участников рынка, стала переориентация населения на более дешевые и сытные продукты из-за снижения доходов.