Экономика

Изменения в областной бюджет-2020 согласовали псковские депутаты

Изменения в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласовали депутаты Псковского областного Собрания в ходе 52-й внеочередной сессии 16 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, что согласно изменениям, общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 1 млрд 153 млн 976 тысяч рублей. Так, по статье «Дотации» поступления выросли на 540 млн 312 тысяч рублей, по статье «Субсидии» - на 152 млн 516 тысяч рублей, по статье «Иные межбюджетные трансферты» - на 394 млн 376 тысяч рублей.

С учетом поправок доходы областного бюджета на 2020 год составят 46 млрд 188 млн рублей, а расходы – 49 млрд 388 млн рублей. Дефицит остается прежним. «Госдолг не изменится, составит 19 с небольшим миллиардов рублей», - добавила Татьяна Баринова.

Отвечая на вопросы депутатов, она пояснила, что из 1 млрд 153 млн 976 тысяч рублей 407 млн – это дополнительные средства, выделенные из федерального средства по просьбе губернатора. «Вопрос о дополнительной помощи Псковской области не снят с контроля», - заверила Татьяна Баринова. По ее словам, основная проблема – это кредиторская задолженность медицинских учреждений, которые финансируются через ФОМС, а также субсидирование предприятий ЖКХ с межтарифным регулированием.

По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали предложенные изменения.