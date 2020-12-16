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Экономика

«Горячая линяя» по вопросам отмены ЕНВД начала работу в налоговых органах Псковской области

16.12.2020 18:45|ПсковКомментариев: 0

Телефоны «горячей линии» по вопросам отмены единого налога на вмененной доход (ЕНВД) и переходу на иные специальные режимы налогообложения начали свою работу в инспекциях УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ система налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход) будет отменена. У представителей бизнеса осталось всего две недели, чтобы выбрать альтернативный налоговый режим.

Уведомить налоговые органы региона о переходе на другую систему налогообложения нужно до 31 декабря. Организации и индивидуальные предприниматели, не определившиеся с иным специальным налоговым режимом в установленные для этого сроки и не уведомившие об этом налоговые органы, автоматически перейдут с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Задать интересующие вопросы, проконсультироваться или записаться на прием к специалисту по вопросам отмены ЕНВД заинтересованные налогоплательщики могут по телефонам:

  • в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области: +7(8112) 699–438, 699–537, 699–512, 699–514, 699–640 (юридические лица);
  • в Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области: +7(81153) 6-35-63, 6-35-08, 6-35-05, 6-35-04, 6-35-66, 6-35-75;
  • в Межрайонной ИФНС России № 3 по Псковской области: +7(81134) 2-40-79, 2-01-74;
  • в Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области: +7(81138) 2-22-51, 2-29-10, (81152) 2-01-09;
  • в Межрайонной ИФНС России № 6 по Псковской области: +7(81151) 2-68-37; 2-68-32.

Прием граждан будет осуществляться с учетом санитарно-эпидемиологических требований при обязательном измерении температуры.

В помощь всем заинтересованным налогоплательщикам на сайте ФНС России www.nalog.ru размещены электронный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения», а также интерактивная страница «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать».

В качестве альтернативы ЕНВД юридические лица могут применять как общую систему налогообложения, так и упрощенную систему налогообложения (УСН). Индивидуальные предприниматели, кроме общей системы и УСН, могут перейти на патентную систему налогообложения (ПСН). Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельхозпроизводителями, могут применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Бизнесменам без работников, оказывающим услуги или продающим товары собственного изготовления, также доступен налог на профессиональный доход (НПД).

Напомним, уведомление о применении выбранного режима налогообложения можно подать через Личный кабинет. Также для информирования налогового органа о своем выборе можно воспользоваться телекоммуникационными каналами связи, направить почтовое отправление с описью вложения или лично прийти в территориальный налоговый орган.

Теги: #горячая линия #налоги #УФНС по Псковской области #ЕНВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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