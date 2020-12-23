Экономика

Псковичи стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами

Более 78,5 млн операций на сумму 111,6 млрд рублей было совершено на территории Псковской области за 9 месяцев 2020 года с использованием банковских карт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, количество операций по снятию наличных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 17%. В то же время число транзакций по оплате товаров и услуг выросло на 26,7%.

Средняя сумма операций по оплате покупок продолжает снижаться. За период с января по сентябрь 2020 года она составила 660 рублей против 1600 рублей год назад.

«В период пандемии жители Псковской области чаще осуществляли безналичные платежи. Граждане активнее пользуются интернет-магазинами, бесконтактной доставкой, мобильными приложениями банков», - заметил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Рост популярности банковских карт в качестве платежного инструмента связан в том числе и с развитием сети по их приему. В регионе установлено почти 16,3 тысячи электронных терминалов. Также в Псковской области работает 738 банкоматов и платежных терминалов, из них 586 - с функцией приема наличных. За 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество терминалов увеличилось на 27,7%, банкоматов – на 2,5%.