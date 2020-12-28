Экономика

Александр Котов назвал оправданным вложение средств в ОЭЗ «Моглино»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 28 декабря назвал оправданным вложение средств в особую экономическую зону «Моглино» в Псковском районе в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

«Куда быстрее придет инвестор? На готовую площадку, где есть все инженерные коммуникации, электроэнергия, газ, вода, канализация, территория, возможно, даже готовые построенные помещения, в которых можно разместить оборудование и начать производство? Или в чистое поле? Где нет ничего. Инвестор придет, прежде всего, туда, где у него есть возможность быстрее организовать производство, запустить его и получать после этого какие-то дивиденды», - прокомментировал Александр Котов.

Сегодня создается задел на будущее, уверен Александр Котов, чтобы в перспективе увидеть инвесторов в регионе и работающие производства.

Говоря о вложении средств в особую экономическую зону, председатель областного Собрания напомнил, что вкладываются средства из федерального бюджета. «Причем они вкладываются не только в само "Моглино" как площадку для инвестора, они вкладываются в развитие дальнего Завеличья. За счет этих средств будет проведена реконструкция канализационного коллектора, работаем над тем, чтобы увеличить там электрическую мощность. Самое главное - мы создаем условия, чтобы для инвестора Псковская область выглядела привлекательной», - добавил он.