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Годовая инфляция в Псковской области приблизилась к 5%

28.01.2021 13:25|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2020 года составила 4,9%, после 4,4% месяцем ранее. При этом она соответствует среднему значению по России и несколько выше инфляции по Северо-Западному федеральному округу (4,8%).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, основное влияние на региональную инфляцию оказали временные факторы, характерные для большинства регионов страны, в том числе снижение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров и рост издержек производителей из-за произошедшего ранее ослабления рубля.

«В Псковской области на сдерживание темпов инфляции повлияли локальные факторы. Наличие местных производителей привело к тому, что некоторые виды овощей, например, помидоры и картофель, подорожали существенно меньше, чем в среднем по стране. Цены на белокочанную капусту в Псковской области по сравнению с 2019 годом снизились на 17,6%», - отметил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в декабре опубликован в региональном разделе официального сайта Банка России.

Теги: #Центробанк #Псковская область #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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