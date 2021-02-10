Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
что происходит на «Экокабеле»?
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Жить и строить нацпроекты помогают
ФОКОТ в народ
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Экономика 10.02.2021 11:070 Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний 10.02.2021 15:560 Псковпассажиравтотранс не выплатил местной компании 9 млн рублей за новую кровлю 10.02.2021 15:430 Тонну монет приобрели жители Северо-Запада в Сбербанке 10.02.2021 15:000 СНГБ предлагает выгодные условия погашения кредитов, выданных в сторонних банках 10.02.2021 14:351 «Подстрочник» о рынках и ярмарках Пскова. ВИДЕО 10.02.2021 13:590 Выдавать статус ИП в России обещают за несколько минут
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3010 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 07.02.2021 15:508 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:021 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области 08.02.2021 01:339 Псковский губернатор назвал единственный способ надежной защиты от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

СНГБ предлагает выгодные условия погашения кредитов, выданных в сторонних банках

10.02.2021 15:00|ПсковКомментариев: 0

Сургутнефтегазбанк предлагает клиентам взять кредит «Альтернативный» на погашение кредитов, выданных в сторонних банках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СНГБ, оформив рефинансирование по ставке от 9,4% годовых*, можно:

  • уменьшить процентную ставку по действующим кредитам,
  • уменьшить сумму ежемесячного платежа или срок кредита,
  • объединить кредиты и платить всего 1 раз в месяц.

Сумма кредита – до 3 000 000 рублей, срок кредитования – до 7 лет (включительно).

Оформить заявку можно ЗДЕСЬ.

Подробности по телефону: 8-800-200-88-04, в офисах Сургутнефтегазбанка или на сайте www.sngb.ru.

*Процентная ставка 9,4% годовых действует для «зарплатных» клиентов при предоставлении кредита, который направляется на погашение кредита, оформленного в целях приобретения автомобиля, при сроке кредита от 13 до 24 месяцев (вкл.), и при условии предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита и регистрацию уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества ранее приобретенного автомобиля, а также при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита.

Если клиент не относится к категории «зарплатный» клиент, процентная ставка увеличивается на 1,6% годовых.

При рефинансировании кредита, оформленного не в целях приобретения автомобиля, размер процентной ставки увеличивается на 0,5% годовых.

При отсутствии страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита процентная ставка увеличивается на 2% годовых. При оформлении соответствующего страхового полиса не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка увеличивается на 1,5% годовых.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка.

Теги: #банк #кредит #Сургутнефтегазбанк #рефинансирование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 236 человек
10.02.2021, 16:400 Сельхозпроизводство в Псковской области выросло почти на 9% 10.02.2021, 16:340 Храмы Псковской епархии получили экспресс-тесты на антитела к коронавирусу 10.02.2021, 16:310 Выставка картин художников-инвалидов откроется в Пскове 17 февраля 10.02.2021, 16:261 В России увеличили штрафы за нарушения на митингах
10.02.2021, 16:210 В паломническую поездку в Никандрову пустынь приглашают псковичей 10.02.2021, 16:200 «Ножками надо, ножками»: пскович попал под критику из-за жалобы на задержку автобуса 10.02.2021, 16:150 Избиратели трех районов Псковской области будут голосовать больше остальных 10.02.2021, 16:100 Режиссер о псковской премьере «Дни Победы»: Без псевдогероики, без фальши
10.02.2021, 15:560 Псковпассажиравтотранс не выплатил местной компании 9 млн рублей за новую кровлю 10.02.2021, 15:540 Псковичей призвали внимательнее относиться к газовому оборудованию в сильные морозы 10.02.2021, 15:430 Тонну монет приобрели жители Северо-Запада в Сбербанке 10.02.2021, 15:420 Госдума поддержала законопроект о регулировании работы аптечных сетей
10.02.2021, 15:370 Псковский госархив показал ордер на захоронение тела Пушкина в обители 10.02.2021, 15:301 Веткомитет назвал опасные рынки в Пскове 10.02.2021, 15:251 Пенсии-2021: размер выплат, возраст выхода, индексации, досрочное назначение, покупка стажа 10.02.2021, 15:230 Студенты ПсковГУ пожаловались на запрет пользоваться микроволновками
10.02.2021, 15:163 Все избиркомы Псковской области оснастят ноутбуками 10.02.2021, 15:100 Более полутора тысяч домов построено в Псковской области в 2020 году 10.02.2021, 15:000 СНГБ предлагает выгодные условия погашения кредитов, выданных в сторонних банках 10.02.2021, 14:520 Острович и юная псковичка обокрали женщину в кафе
10.02.2021, 14:400 120 избирательных кампаний прошло в Псковской области за год 10.02.2021, 14:351 «Подстрочник» о рынках и ярмарках Пскова. ВИДЕО 10.02.2021, 14:335 Эстония запретила лов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах 10.02.2021, 14:312 Бывшему замгубернатора Александру Кузнецову сократили срок содержания в колонии
10.02.2021, 14:190 Представлена серия видеороликов о жизни и творчестве Пушкина в Пскове 10.02.2021, 14:120 Дизайн-код ярмарок разработали в Пскове 10.02.2021, 14:061 Миграционный прирост на 18% компенсировал убыль населения в Псковской области 10.02.2021, 13:590 Выдавать статус ИП в России обещают за несколько минут
10.02.2021, 13:530 Лазаревский храм в Печорах готовят к реставрации 10.02.2021, 13:500 Автодорожный надзор в Псковской области выявил 1300 нарушений 10.02.2021, 13:430 В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные подвигам разведчиков и бойцов 6-й роты 10.02.2021, 13:390 Гражданин Латвии попытался провезти через границу в Псковской области более 5 кг лекарств
10.02.2021, 13:343 В администрации Пскова рассказали о судьбе центрального рынка 10.02.2021, 13:281 Законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из автобусов принят во втором чтении 10.02.2021, 13:200 Депутат Дмитрий Барабанов получил ответ по резонансному участку у «Ленты» 10.02.2021, 13:160 Почти на 75% за год подорожал сахар в Псковской области
10.02.2021, 13:100 На разговор о современном церковном искусстве приглашают псковичей 10.02.2021, 13:061 Красногородец попал в колонию за кражу индюка 10.02.2021, 13:040 Основателя Facebook требуют через суд признать банкротом в России 10.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»
10.02.2021, 12:490 Острович получил условный срок за призывы к экстремизму 10.02.2021, 12:440 26 сетевых аварий произошло в Пскове в январе 10.02.2021, 12:400 Дновский район стал лидером по уровню зарплат в регионе в 2020 году 10.02.2021, 12:280 «Поезд Победы» приедет в Великие Луки 20 февраля
10.02.2021, 12:273 Античная трагедия 10.02.2021, 12:210 Лавров заявил о попытках сделать Россию «послушной страной» 10.02.2021, 12:190 ДТП произошло на Юбилейной в Пскове из-за нарушения правил проезда перекрестка. ФОТО 10.02.2021, 12:142 Большинство участников опроса ПЛН выступают против мата в соцсетях
10.02.2021, 12:100 Приставы арестовали автомобиль пушкиногорца за долги по алиментам 10.02.2021, 12:0910 Смертность в Псковской области за год вдвое превысила рождаемость 10.02.2021, 12:024 Главу сети регштабов Навального объявили в международный розыск 10.02.2021, 11:560 Самые дорогие подарки к Дню влюбленных покупают холостяки до 34 лет - опрос
10.02.2021, 11:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиции в Псковскую область в эпоху коронакризиса 10.02.2021, 11:350 Псков вошел в топ-5 популярных железнодорожных направлений на 23 февраля 10.02.2021, 11:330 Два социально значимых объекта отремонтируют в Тямше в партнерстве с бизнесом 10.02.2021, 11:160 «Подстрочник»: О судьбе рынков и ярмарок в Пскове
10.02.2021, 11:123 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 146 10.02.2021, 11:070 Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний 10.02.2021, 11:000 Житель Дедовичей избил женщину за отказ в интиме, обокрал квартиру и попал за решетку 10.02.2021, 10:570 К 2024 году почти половину дорог в Псковской области приведут в нормативное состояние
10.02.2021, 10:460 Мероприятия ко дню памяти Пушкина проходят во всех районах Псковской области 10.02.2021, 10:440 Фальшивые банкноты нашли полицейские в финучреждении Пскова 10.02.2021, 10:4311 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 10.02.2021, 10:340 Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали псковские полицейские
10.02.2021, 10:270 Псковские пенсионеры могут посетить онлайн-уроки финансовой грамотности 10.02.2021, 10:220 В Великих Луках задержали находившегося в розыске алиментщика 10.02.2021, 10:140 Небольшой снег ожидается ночью в большинстве районов Псковской области 10.02.2021, 10:030 Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания
10.02.2021, 09:570 11 нарушителей пограничного режима задержали на Псково-Чудском водоеме 10.02.2021, 09:545 Минсельхоз просит пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле 10.02.2021, 09:471 В Пскове военнослужащий-мошенник лишился свободы и звания 10.02.2021, 09:350 Автомобиль горел на улице Юбилейной в Пскове
10.02.2021, 09:250 Экстрасенс-мошенница обманула бежаницкую пенсионерку 10.02.2021, 09:140 Созвездия на февральском небе запечатлели в Псковской области 10.02.2021, 09:000 Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор для защиты от COVID-19 без согласия врача 10.02.2021, 08:491 «Псковские тепловые сети» помогли отремонтировать магистральную трассу Минобороны
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.