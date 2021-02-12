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Экономика

Рыночек порешали

12.02.2021 14:15|ПсковКомментариев: 0

Почему в Пскове закрылся последний рынок, в чем опасность купленного во дворах молока, где появится новая «идеальная» торговая площадка и какой новый формат торговли планируют запустить в областном центре на Масленицу - изучаем, как город собирается выполнять рекомендации правительства развивать ярмарки.

 

С 27 января в Пскове не осталось ни одного рынка. Глава администрации города своим постановлением ликвидировал последний из них. Александр Братчиков прекратил действие разрешения на организацию розничной торговли на Центральном рынке.

Но Центральный рынок на Воровского преспокойно работает и чувствует себя прекрасно. Не растворились в воздухе «Маяк», «Нива» и прочие торговые площадки. Так вот: это все не рынки. Это ярмарки. Даже если слово «рынок» есть в названии организации, работает она совсем в другом правовом режиме.

«Площадкой управляет ООО «Центральный рынок», там решили изменить формат торговли с рынка на ярмарку, - рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Павел Волков. - Для этого были определенные основания. На рынках действует достаточно старое законодательство, бюрократически это более сложный формат. Для потребителей не поменяется ничего».

Не совсем, конечно — ничего. В первую очередь, посетители Центрального рынка (будем уж его называть по старинке) должны иметь ввиду, что на торговой площадке прекратятся лабораторные исследования молока и мяса. С другой стороны, это снимает с фермеров и с перекупщиков расходы на дублирующие друг друга исследования.

«Нам говорят, что надо всячески помогать фермерам, давать возможность реализовывать свою продукцию, создавать максимум торговых площадок. Владелец хозяйства на своей ферме может провести исследование, установить, что мясо не вредно, получить в ветслужбе клеймо, - пояснил Павел Волков. - При появлении этой продукции на рынке, он должен пройти еще одно исследование. А на ярмарках этого делать не нужно. По большому счету, закон четко регламентирует деятельность фермеров, как они должны содержать животных, какие сдавать анализы, а на рынках они несут дополнительную нагрузку, которую перекладывают на потребителя. Также с этого года пересмотрели тарифы на исследования, они стали выше. Человек, который приехал с бидоном молока, должен отдать ведро, чтобы провести исследование. Молочников это сподвигает торговать за территорией рынка. Этого мы не хотим допустить, это вопрос безопасности».

Справочка-то все равно должна быть с собой, и проверить ее могут в любой момент. А вот от чего предостерегла начальник областного управления ветеринарии Вера Баданина, так это от покупки молока у частников, которые привозят его на реализацию во дворы.

«К сожалению, тенденция на территории Псковской области такая: у нас не все благополучно с лейкозом крупного рогатого скота. Небезопасно потреблять в сыром виде продукцию от животных с вирусом лейкоза, она должна хотя бы быть термически обработана. Многие граждане не хотят расставаться со своей Буренкой, я понимаю, это очень тяжело. Но потом они везут молоко на стихийные рынки, где нет контроля, где никто ничего не спрашивает».

Также она напомнила про запрет на вторичный оборот пластиковой тары, в которой, как правило, продается молоко во дворе. Заодно освежила правило: нельзя продавать домашние консервы, где может притаиться ботулизм. Предлагать покупателям резаные арбузы тоже запрещено. Ягоды должны быть только целыми, даже без трещин. Может быть, сейчас эта рекомендация не совсем актуальна, но лето близко.

Постоянно действующие ярмарки в Пскове.

Частные:

«Ярмарка товаров народного потребления», ул. Ленина 6А (белорусский рынок).

«Фавор», Рижский пр., 9, капитальное строение, уцелевшее после ликвидации рынка на Четырех углах.

«Рынок "Нива"», ул. Коммунальная, 57А.

«Фреш-маркет "Корзинка"» в Акваполисе, ул. Кузбасской дивизии, 19.

«Центральный рынок», ул. Воровского, 6.

Муниципальные:

«Маяк», ул. Народная, 35.

Ул. Текстильная, 9.

Ярмарка выходного дня на территории «Центрального рынка» работает по субботам с 8 до 16 часов.

Бабушки с укропом могут совершенно бесплатно встать на специальных местах на «Ниве», на «Центральном рынке» и на Яна Фабрициуса, 5. Вера Баданина напомнила о существовании областной ветлаборатории на Металлистов, 29, куда можно принести продукцию с рынка. Хоть мяса кусок, хоть пучок укропа. Нитраты, нитриты, личинки гельминтов - найдут все.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов опроверг существование в городе рыночной мафии из сериалов про 70-80-е годы: «Я пока с рыночной мафией не сталкивался. Думаю, такие понятия уже уходят».

«По сравнению с восьмидесятыми актуальность рынков снизилась, - поделился своим мнением Павел Волков. - Центральный рынок был главной торговой площадкой, куда приезжали автобусы из районов, рядом находился автовокзал, и не было такого количества торговых сетей. Сейчас это не такая трафикообразующая площадка. Есть ощущение, что в ближайшей перспективе подобные места ждет трансформация».

Если она и произойдет, то не раньше, чем отступит коронавирус, который многим в сфере торговли смешал планы. Полупустой и оттого безлюдной стоит «Корзинка» в «Акваполисе» - попытка сделать рынок «как в столицах». Закрыт на замок выставочный павильон на Текстильной, где планировали устраивать тематические ярмарки. Не в полной мере удалось осуществить планы по новогодней торговле.

«На Новый год в людном месте сделали ярмарку, хотя находились под большим давлением. Многие предприниматели остались довольны, - рассказал Павел Волков об услышанной обратной связи. - Планировали две ярмарки, одну - на новой площадке в сквере имени 60-летия Октября, а получилось только в Детском парке и на улице Пушкина. Планируем похожую провести на Масленицу. Была неплохая идея в сквере сделать гастрономическую ярмарку из фудтраков: стоят красиво, что-то готовят, наливают».

Василий Демидов рассказал, что к лету в Пскове, «чтобы не отставать от больших городов», должны появиться официальные места для фудтраков, их внесут в схему размещения нестационарных торговых объектов. Также в процессе согласования находится дизайн-код для ярмарок. Предполагается, что у каждой должно быть минимум два входа с оформленными порталами, парковки, санузлы, хозяйственная зона, зоны развлечений и торговли. Принять документ планируют в качестве приложения к городским Правилам благоустройства. Пятьдесят страниц описывают, как в Пскове видят идеальную ярмарку. Опробовать эти взгляды планируют при создании новой постоянной ярмарки на Текстильной, 16.

Юлия Магера

Теги: #торговля #экономика #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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