Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания: 14 февраля 2018 года в группе компаний «Титан» появилось отдельное предприятие, на котором планируется выпускать биаксиально-ориентированные БОПЭТ-пленки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).
Проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и государственных финансовых институтов.
С момента основания компанию возглавляет Герман Петрушко.
За 3 года «Титан-Полимер»:
В настоящее время идет реализация первой очереди проекта «Титан-Полимер» - строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. Запуск производства БОПЭТ-пленок планируется в 3-м квартале 2021 года.
Сейчас на предприятии активно ведется набор персонала на ключевые позиции.