Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания

Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания: 14 февраля 2018 года в группе компаний «Титан» появилось отдельное предприятие, на котором планируется выпускать биаксиально-ориентированные БОПЭТ-пленки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).

Проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и государственных финансовых институтов.

С момента основания компанию возглавляет Герман Петрушко.

За 3 года «Титан-Полимер»:

инвестировал в реализацию проекта 5,8 млрд рублей;

получил государственную поддержку, в частности, три целевых займа Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» на общую сумму 1,5 млрд рублей;

стал участником корпоративной программы повышения конкурентоспособности по реализации продукции на экспорт, утвержденной Минпромторгом России;

создал 100 рабочих мест, на которых трудятся жители Псковской области;

перечислил в бюджеты всех уровней более 85 млн руб. налоговых отчислений;

реализовал более 10 спонсорских и благотворительных проектов;

провел более 30 встреч с представителями экспертных сообществ, общественных организаций и бизнес-сообществ Псковской области.

В настоящее время идет реализация первой очереди проекта «Титан-Полимер» - строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. Запуск производства БОПЭТ-пленок планируется в 3-м квартале 2021 года.

Сейчас на предприятии активно ведется набор персонала на ключевые позиции.