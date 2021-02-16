Экономика

А колбаса-то натуральная!

Чем торгует новый магазин в Пскове, за товарами в который псковичи готовы ехать через полгорода.

На Октябрьском проспекте, 19 в Пскове открылся магазин «ВкусВилл». Он начал работать 13 февраля. Это уже вторая в городе точка с доступными натуральными продуктами, имеющими честный состав. 95% товаров, представленных на полках «ВкусВилла» произведены в России. Привозная только уж совсем экзотика. Зато если гранат, то из солнечного Азербайджана. Сеть насчитывает уже более 1500 магазинов, почти в каждом из них можно встретить кое-что псковское — сбитень. Продукт в узнаваемых плоских бутылочках стал настоящим брендом региона. Концентрат на меду и травах из русских полей можно добавлять в чай или употреблять в качестве самостоятельного напитка.

То, что наш сбитень оказался на полках «ВкусВилла» в очередной раз подтверждает высокое качество продукта. Небольшие производства в разных точках страны работают по высоким стандартам магазина. Правила простые: решительное «нет» красителям, консервантам, химии. А бытовая «химия» изготовлена на растительных компонентах. Простой дизайн упаковок подчеркивает натуральный состав продуктов. Потому и сыр со вкусом сыра.

«Мы об этом магазине слышали, зашли познакомиться, - встречаем у полок пенсионерку Валентину Юрьевну с супругом. - В Москве дочь живет, много хорошего рассказывала, рекомендовала сыр, выпечку и молочные продукты».

Составят свое представление — и смогут поделиться им с магазином. «ВкусВилл» активно призывает к обратной связи в соцсетях, через приложение, по телефону. Новинки регулярно участвуют в проекте «Выбор покупателя». Продукты с хорошими отзывами войдут в ассортимент на постоянной основе. Например, сейчас на тестировании 26 позиций, среди которых устричный соус, освежающий спрей для полости рта, хлебцы с кукурузой и тыквой, кокосовый джем.

Яркие полки со свежими овощами и фруктами изучает псковичка Ольга. В ее руках уже пучок зелени, внимание привлекает нарезанный микс салатных листьев.

«Раньше дочка из Питера из этого магазина зелень охапками привозили, теперь сама могу купить, - говорит женщина. - Очень рада, что рядом с домом такой магазин появился. Только бы не закрылся! Год или больше эти помещения пустовали. Мы, живущие поблизости, очень довольны».

Запускать новую точку приехали специалисты группы развития из Петербурга. Тем, для кого магазин стал настоящим открытием, они водят небольшие экскурсии между полок. Тут у нас вареники ручной лепки, здесь печенье без маргарина и хлеб без дрожжей, вот упитанная краснодарская курочка свободного выгула и зернового откорма.

Старший продавец Елена, приехавшая в составе бригады специалистов торгового дела, говорит, что и сама является постоянным покупателем.

«Мне наша продукция очень нравится, - искренне заявляет она. - Беру молочку и охлажденное мясо, у них хорошие сроки, всего пять дней. Значит, натуральные. Вкусные полуфабрикаты, очень удобно на скорую руку что-то приготовить, получается по-домашнему. Колбаску беру, любопытно, что многих покупателей смущает ее серый цвет, непривычный. А все потому, что без красителей».

В центре города много офисов, их обитателей точно порадует секция с готовыми продуктами: салаты, супы, вторые блюда, роллы, сэндвичи.

В ассортименте магазина как продукты из стандартной потребительской корзины (неизменно проверенные в собственной лаборатории), так и те, что смогут угодить любителям чего-то особенного: кокосовая мука, тофу с укропом и чесноком, урбеч из миндаля, катык, модный чай матча, декаф.

«Паштет из тофу мажу на хлебцы, кокосовый мусс кладу в чай вместо сахара, - рассказывает покупательница Кристина о своем выборе. - Слежу за здоровьем своим и детей, поэтому покупаю для них чипсы кокосовые и фруктовые, им похрустеть, а я знаю о пользе».

«Живу на Завеличье и регулярно посещаю расположенный там магазин. Пока он закрыт на ремонт, приехала сюда специально купить творог, сливочное масло и сметану. Еще очень люблю тунец в оливковом масле, только тут такой видела», - показывает покупки в своей корзине еще одна покупательница Зинаида.

Кстати, посещать магазин лично вовсе необязательно. На сайте или в приложении можно оформить доставку. Любые товары магазин привозит бесплатно и без минимального чека. Да, привезут даже одну пачку творога. А еще сейчас действует промокод «ПЕРВЫЙРАЗ» на скидку, при заказе от 500 рублей общая стоимость покупки уменьшится на 100 рублей.

Есть еще несколько поводов посетить электронные площадки «ВкусВилла». Бренд объединяет сообщество людей, неравнодушных как к собственному здоровью, так и к вопросам экологии. Отказавшись от бумажных чеков, новые покупатели получат в феврале по 5 бонусов за каждую покупку. Вместо пластиковых карт друзья магазина пользуются QR-кодом в приложении, доступном для скачивания на Android и iOS.

В самих магазинах у кассовой зоны стоят контейнеры для отработанных батареек — редкая локация для Пскова, на Рижском проспекте она неизменно притягивает посетителей. Теперь такая же полезная точка появилась в центре.

Покупатели «ВкусВилл» — люди думающие, которым не все равно, что они едят. Ежедневно сеть продает около 2000 тонн натуральной продукции, в месяц проводит 500-600 лабораторных исследований на соответствие качеству. Покупателям всегда доступны санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещения и всех поверхностей.

«ВкусВилл» в Пскове

Октябрьский пр-т, 19.

Рижский пр-т, 41.

Телефон горячей линии: 8 800 550 86 02

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Оформить доставку на сайте vkusvill.ru или скачать мобильное приложение «ВкусВилл».

Валентина Семенова