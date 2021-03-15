Экономика

Злая доля

Вновь псковичи рискуют стать обманутыми дольщиками. Застройщик дома на Завеличье уже затянул срок сдачи на два года. Прямо сейчас находится в состоянии банкротства. Псковская Лента Новостей узнала, откуда взялись многомиллионные долги и что намерен предпринять владелец фирмы.

Следствие разберется

«Свободные помещения отсутствуют» - такая надпись на рекламном сайте сопровождает план дома на ул. Петровской, 4Б в Пскове от подвала до пятого этажа: 44 квартиры и 16 коммерческих помещений. Собственники есть у каждого квадратного метра.

Застройщик «Текспроект» обещал «первый в Пскове пятиэтажный дом комфорт-класса, оснащенный лифтом». Стоит он напротив радиозавода, первоначальный срок сдачи — лето 2019 года. Сейчас дата сдвинута на 31 июля нынешнего года. Однако участники долевого строительства боятся, что и теперь не увидят своих квартир и коммерческих помещений. Подрядчик, заливавший фундамент, банкротит застройщика из-за долга почти в пять миллионов рублей. А тот инициировал уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Текспроект»... задолженность за выполненные работы по договору подряда в размере 4 765 868 руб. 87 коп. и судебные расходы по оплате госпошлины в размере 46 829 руб. 00 коп.» Такое решение Арбитражный суд Псковской области вынес в январе прошлого года.

Если кратко, история выглядит так. В 2017 году подрядчик «МК-Строй» заливал на объекте фундамент. «Текспроект» фундамент своевременно принял. Но оплатил только треть суммы, что-то в районе двух миллионов рублей. Когда дело дошло до суда, посыпались ссылки на «сложные расчетные отношения, связанные... с проведением многосторонних взаимных зачетов». Деньги, мол, платили, но не подрядчику, а напрямую поставщикам материалов. Предоставили платежки. Да, перечисления были, но суд не нашел никаких указаний на то, что оплата шла в зачет долгов другой фирмы. Нет и отдельных актов взаимозачета. Бетон и арматуру на объекте принимал человек, не имеющий к «МК-Строю» никакого отношения. Словом, суд долг подтвердил, решение оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции, а жалобу в Судебную коллегию ВС РФ принимать отказались.

В арбитраж за подтверждением долга ходила не сама «СК-Строй», а фирма «Электра Плюс» выкупившая право требования. А то пока дождешься погашения, по миру пойдешь. «Электра Плюс» несколько месяцев ждала присужденного, а в середине прошлого года обратилась в арбитраж с иском о признании «Текспроекта» банкротом. Застройщик процесс волокитил, покуда мог. Просил отложить процесс, потому что директор то в командировке, то на больничном (никаких подтверждающих документов суд так и не получил, но несколько раз шел навстречу). Не получил суд также и бухгалтерские документы, хотя запрашивал не раз. Поэтому в компанию назначен временный управляющий, который подготовит документы для следующего заседания, оно назначено на 5 мая.

Это не единственные долги. В банке данных исполнительных производств на сайте судебных приставов за «Текспроектом» числится долг в 3 384 680 рублей. Присужден он Псковским городским судом некому частному лицу. Раз исполнительный лист передан приставам, значит, с добровольными перечислениями не задалось.

Пока весь прошлый год длились тяжбы, «Текспроект» решил зайти с другой стороны в поиске возможности не платить. В полицию было подано заявление, там сейчас расследуется уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Аргументы «Текспроекта» такие. В акты о приемке выполненных работ «МК-Строй» включил материалы, предоставленные застройщиком. У застройщика есть документы, подтверждающие факты покупки бетона и арматуры и доставки на стройплощадку. Однако «МК-Строем» эти бумаги не подписаны, в компании есть свой пакет документов, подтверждающий покупку материалов для устройства фундамента за собственные средства. За скобками остается вопрос, зачем представители «Теспроекта» подписывали такие акты и почему возмутились только, когда пришла пора платить.

«Другого варианта нет»

ООО «Текспроект» на 99,96% принадлежит ООО «Траектория», другая крошечная доля находится в руках Эдуарда Белова. Он же является основным учредителем «Траектории» (95%). То есть можно сказать, что дом строит не абстрактная фирма, а конкретный человек. Эдуард Белов - депутат Псковской городской думы и председатель думского комитета по правовым вопросам и местному самоуправлению. У него своя правда.

«Перспективы у дома быть достроенным нормальные. Другого варианта нет, - ответил он на звонок ПЛН. - Дом находится в высокой степени готовности. Разрушать или бросать его никто не будет. Дата у нас 31 июля, до этого времени постараемся сдать. Надеемся, что банкротство не помешает. Я планирую исполнить свои обязательства, несмотря ни на что».

Бизнесмен настаивает, что банкротство инициировано по «сфальсифицированным документам». Уверяет, что есть некая «группа лиц», ведущая «грязную кампанию», направлена она против проекта и лично депутата. Говорит, чтобы достроить дом перестал выплачивать личный кредит. У приставов есть еще один исполнительный лист, на этот раз из банка уже на самого Эдуарда Белова как на частное лицо, долг составляет 1 186 243 рублей.

«Они стараются компанию обанкротить, пишут письма, препятствующие работе, работают с подрядчиками. Обратились ко мне с предложением оплатить пять миллионов рублей за спокойное строительство. Конечно, у меня доказательств для уголовного дела нет. После того, как я отказался, начались приключения с этим домом. Началась работа группы товарищей с банками, которые отказывали в ипотеке, из-за этого продать помещения было тяжело. Сейчас у каждой квартиры есть будущий собственник. Деньги никуда я не тратил. Веду спартанский образ жизни, продал много личного имущества, чтобы дом достроить. Самое главное — дольщики. Средства изыщем. Надеюсь, все будет хорошо. Строительство было начато в то время, когда я еще не был депутатом. Как только стал, началась грязная кампания, в интернет-каналах многие вещи придуманы и высосаны из пальца, они оказались для меня неожиданными и новыми. Став депутатом, я стал публичным и более уязвимым».

По словам Эдуарда Белова, уже заключены договоры подряда на окончание работ, подрядчики получили аванс. С наступлением тепла начнется установка окон, работы на системах электроснабжения, водопровода и канализации, завершение штукатурных работ.

Прогресс в строительстве. Верхнее фото выложено застройщиком на своем сайте в марте прошлого года, нижнее сделано фотокорреспондентом ПЛН на днях.

История тем резонанснее, что в сонном Пскове обманутые дольщики - явление нечастое. Самая громкая история последних лет связана с домом на ул. Индустриальной, 6А. Обещания сдачи девятиэтажки рядом с конечной остановкой автобуса №3 к 1 июля 2015 года были безжалостно нарушены застройщиком «Строй-Кром». Дольщики были официально внесены в реестр обманутых. Ситуацию пришлось разруливать тогдашнему губернатору Андрею Турчаку и председателю областного Собрания Александру Котову. Ипотечники получили свои ключи только в начале 2018 года. Фундамент под пятиэтажкой на Петровской в этот момент уже застывал.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова