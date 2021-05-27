Экономика

Чистая прибыль «Россетей» увеличилась почти на 7%

Ключевые финансовые показатели ПАО «Россети» по МСФО выросли в первом квартале 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Рост выручки составил 9%, до 286 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась почти 7%, до 40,4 млрд рублей. Рост показателя EBITDA – 4,5%, до 93,2 млрд рублей.