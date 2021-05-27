Чистая прибыль «Россетей» увеличилась почти на 7%

Ключевые финансовые показатели ПАО «Россети» по МСФО выросли в первом квартале 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Рост выручки составил 9%, до 286 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась почти 7%, до 40,4 млрд рублей. Рост показателя EBITDA – 4,5%, до 93,2 млрд рублей.
«Убедительные результаты за первый квартал 2021 года – следствие эффективной работы менеджмента по обеспечению финансовой стабильности группы "Россети", а также увеличения энергопотребления на фоне роста деловой и социальной активности. Финансовая устойчивость позволяет нам не только исполнять наши обязательства по надёжному и качественному электроснабжению потребителей, но и продолжать развитие новых сервисов, а также в целом улучшать клиентский опыт», - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам Павел Гребцов.
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