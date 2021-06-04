Экономика

Парламенты Северо-Запада поддержали предложения псковичей об изменении методики расчета дотаций регионам

Парламентская ассоциация Северо-Запада поддержала позицию депутатов Псковского областного Собрания о необходимости изменения подходов к распределению дотаций – решение принято на 59-й конференции ПАСЗР, проходящей в Новгороде. Аргументы, изложенные в подготовленном псковичами обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину, озвучил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В начале доклада спикер отметил, что правительство ранее приняло ряд мер с целью повышения объективности расчета бюджетной обеспеченности субъектов, но разрыв между самыми богатыми и бедными регионами по-прежнему остается очень значительным.

«Согласно действующей методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ складывается ситуация, когда отдельные регионы с низким уровнем социально-экономического развития не участвуют в начальном этапе распределения дотаций и не получают средства, недостающие для доведения до первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности», - обратил внимание Александр Котов.

В качестве примера спикер привел ситуацию с отчислениями по акцизам на нефтепродукты, которые учитываются при расчёте налогового потенциала. Доля данного доходного источника в среднем по стране составляет чуть более 5 процентов, а у некоторых регионов, в том числе в Псковской области, его удельный вес в общей сумме налоговых поступлений превышает 22 процента.

«Данный доходный источник может быть направлен только в региональный дорожный фонд и не может быть использован на финансирование других расходных обязательств, что не учитывается действующей методикой. Это ставит субъекты в неравные условия в ходе проводимой оценки уровня бюджетной обеспеченности и приводит к тому, что регионы не в состоянии исполнять расходные обязательства, не относящиеся к дорожной деятельности, без привлечения кредитных ресурсов», - пояснил председатель псковского областного Собрания депутатов.

Аналогичный подход распространяется и на ряд других доходных источников –отчисления по транспортному налогу и штрафы за нарушение правил дорожного движения являются источниками формирования дорожных фондов субъектов РФ и при формировании бюджетов не могут быть направлены на другие цели.

По мнению региональных законодателей, изложенном в обращении к премьер-министру, эти особенности формирования региональных бюджетов необходимо учесть в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Например, в случае, если доля акцизов на нефтепродукты в налоговом потенциале субъекта РФ значительно превышает среднероссийский показатель, при расчёте налогового потенциала для таких регионов использовать этот показатель на уровне среднего по стране.

Еще одно предложение – в целях установления равных условий для всех субъектов РФ при определении объема расходных обязательств регионов использовать расчетные показатели, а не фактические расходы, даже в случае, когда они их превышают.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России поддержала инициативу псковских депутатов – консолидированная позиция 11 регионов по вопросу совершенствования механизмов выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ будет направлена в федеральное правительство.

Напомним, к ситуации с акцизами, как и в целом к проблеме неравномерной бюджетной обеспеченности регионов, областное Собрание депутатов неоднократно привлекало внимание на федеральном уровне: спикер областного Собрания Александр Котов говорил об этой проблематике, предлагая пересмотреть действующую методику расчета дотаций, на заседании Совета Федерации РФ, в ходе общения с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, в рамках работы комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.