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Экономика

Великолукская компания через суд добилась выплаты «коронавирусной» субсидии

17.06.2021 10:17|ПсковКомментариев: 0

Великолукская компания при поддержке регионального бизнес-омбудсмена выиграла суд по спору с налоговым органом о неправомерном отказе в выплате субсидии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена Псковской области.

Компания в прошлом году обратилась в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области с жалобой на действия налогового органа. Во время пандемии организация, причисленная к пострадавшей отрасли, обратилась в налоговую с заявлением на получение субсидии на выплату заработной платы и получила отказ.

Налоговая обосновала отказ формальным несоответствием основного ОКВЭД и не учла того факта, что в действительности данная компания на протяжении многих лет работала в развлекательной сфере, которая, согласно федеральному перечню, была признана пострадавшей.

«К сожалению, данный случай не единичен, множество предпринимателей не смогли в 2020 году получить поддержку в виде субсидии на выплату заработной платы из-за расхождений отраженного в реестре основного ОКВЭД и реального вида деятельности. Со стороны регионального бизнес-омбудсмена была проведена серьезная работа по оказанию содействия предпринимателям, к сожалению, в итоге на федеральном уровне проблема так и нашла своего решения, в связи с чем, предпринимателям было рекомендовано обращаться в суд», - отметили в пресс-службе регионального омбудсмена.

Выигравшая суд организация была первой, кто решил судиться по данному вопросу при поддержке и сопровождении аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. После решения суда первой инстанции, вынесенного в пользу налогового органа, компания продолжила отстаивать свои интересы в апелляционной инстанции. «К счастью, четырнадцатый арбитражный апелляционный суд принял во внимание не только формальные обстоятельства, но и исследовал документы, представленные компанией: трудовые договоры, штатные расписания и договоры аренды, что позволило всесторонне оценить ситуацию и вынести справедливое решение», - подчеркнули в пресс-службе.

По итогу рассмотрения дела суд признал незаконными сообщения налогового органа об отказе в предоставлении субсидии и возложении на МИФНС обязанности выплатить субсидии в 10-дневный срок.

Теги: #бизнес #омбудсмен #субсидии #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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