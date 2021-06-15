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Экономика

Региональный парламент согласовал изменения в бюджет на 2021 год

17.06.2021 12:21|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон о бюджете региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно изменениям, доходы, как и расходы, увеличиваются на 1 млрд 249 млн 889 тысяч рублей. Основные средства бюджет региона получил в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

Так, на покупку лекарств для лечения инфицированных коронавирусом пациентов предусмотрено почти 13 млн рублей, на дополнительное обеспечение медицинских организаций – 291,5 млн рублей. Финансирование дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» возросло на 241 млн рублей. 

На реконструкцию здания библиотеки имени И. И. Василева в областном центре выделен трансферт в размере 242,3 млн рублей. А субсидию в сумме 242,6 млн рублей направили для завершения строительства общеобразовательной школы на 800 мест в Великих Луках.

Около 30 млн рублей направят на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, чтобы обеспечить соблюдение требований воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации.

В связи с увеличением норматива по питанию детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях увеличиваются бюджетные ассигнования на 2,9 млн рублей.

На 10 млн рублей возросли лимиты бюджетных обязательств на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство экотехнопарка в Псковской области».

Почти 500 тысяч рублей дополнительно выделили на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Финансирование госпрограммы «Содействие занятости населения» сокращается на 60 млн рублей, госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» - на 17,7 млн рублей.

За счет средств областного бюджета перераспределены и увеличены на 8,8 млн рублей лимиты бюджетных обязательств на реконструкцию здания дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, 283 тысячи рублей предназначены на первоочередные ремонтные работы Лютеранской кирхи в Пыталово.

Кроме того, предусматривается предоставление дотаций местным бюджетам в размере 20,7 млн рублей.

Представитель прокуратуры обратил внимание на то, что внесенными поправками изменяется объем субвенций местным бюджетам на приобретение квартир для детей-сирот. Так, в Пскове вместо 46 квартир приобрели только 5 — финансирование сократилось с 65 млн до 6 млн рублей.

«Несколько десятков детей-сирот не получат жилье в этом году», - отметил представитель надзорного ведомства. 

«Ни один застройщик не согласился продать жилье по той цене, которая была утверждена, - ответила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут. - Было принято решение вернуть эти деньги вернуть в область». Также она указала на то, что свободных в продаже однокомнатных квартир сейчас у застройщиков нет.

«Понятно, есть объективные проблемы, связанные с реализацией этого полномочия, - сказал председатель областного Собрания Александр Котов. - Нужно предлагать решение этих проблем, встречаться с застройщиками, увеличивать стоимость квадратного метра. Предпринимать действия, чтобы впредь такая ситуация не повторялась. Это общая задача. Мы все должны обратить внимание на существующую проблему. 58 млн рублей, которые вы вернули в бюджет, целевое назначение не потеряли».

Заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов пояснил, что деньги направят на приобретение жилищных сертификатов для детей-сирот в Великих Луках.

Депутат Алексей Севастьянов отметил, что такая ситуация повторяется регулярно - из года в год. «Выводы не делаются на протяжении трех последних лет, очередь растет», - подчеркнул он.

Теги: #псковское областное собрание #Псковская область #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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