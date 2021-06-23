Сэкономить при покупке творога, сметаны, йогуртов и сулугуни «Прасковья Молочкова» в «Магните» смогут псковичи

До 29 июня в магазинах торговой сети «Магнит» действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова». В частности, приобрести дешевле можно следующие товары:
- творог 9% (упаковка 350 г), цена по акции - 126,99 рублей;
- сметана ГОСТ 20% (упаковка 200 г), цена по акции - 42,99 рублей;
- сулугуни 45% (упаковка 300 г), стоимость со скидкой 12% - 174,99 рублей (прежняя цена - 199,99 рублей);
- йогурт в ассортименте, цена со скидкой 16% - 49,99 рублей (обычная стоимость 59,99 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!