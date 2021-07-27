Экономика

Более 70 млн рублей направят на грантовую поддержку фермеров в Псковской области

В Псковской области по итогам конкурсного отбора по предоставлению государственной поддержки малых форм хозяйствования сферы агропромышленного комплекса определили победителей сразу по нескольким направлениям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, общий объем грантовой поддержки составит порядка 70 млн рублей.

Так, например, в рамках «Агростартапа» конкурсная комиссия отобрала 7 фермеров, которые работают в молочном животноводстве, козоводстве, растениеводстве. В общей сложности аграрии получат 26 млн рублей.

«Агростартап» в Псковской области реализуется с 2019 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За первые два года реализации мероприятий грантовую поддержку получили 8 фермеров. Объем господдержки составил 23 млн рублей.

«Агростартап» — это возможность получить от государства на безвозмездной основе от 3 до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства, в зависимости от направления деятельности. Средства предоставляются на условиях софинансирования. Поддержка государства на создание и развитие хозяйства составляет не более 90% от необходимой суммы.

Кроме того, в рамках традиционного регионального конкурса один сельскохозяйственный потребительский кооператив получит грант на развитие материально-технической базы. Победителями еще одного грантового конкурса стали и две семейные животноводческие фермы по молочному животноводству и птицеводству.

Напомним, что мероприятия по грантовой поддержке фермерских хозяйств области реализуются уже десятый год. За девять лет реализации мероприятий грантовую поддержку получили 155 фермерских хозяйств: 125 начинающих фермеров и 30 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 381 млн рублей.

Список победителей здесь