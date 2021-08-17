Экономика

Бизнес-эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на псковских предпринимателях

Как повышение ключевой ставки отразится на псковском бизнесе, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

«Повышение ключевой ставки - это не хорошо и не плохо, это данность. Если идет инфляция, то ее нужно сдерживать. Но когда главной задачей работы Центробанка становится сдерживание инфляции, то этим все сказано. Я считаю, что руководство Центробанка передергивает его функции. По Конституции, Центральный банк должен обеспечивать стабильность национальной валюты, а инфляция зависит от рук человека. Это действия, которые рождаются в ответ на противодействие неграмотным законопроектам, неправильному регулированию потоков товаров и услуг», - сказал Владимир Зубов.

По его словам, денежные массы, которые вливаются в экономику в том числе от продажи облигаций федерального займа, говорят о том, что государству не хватает денег на его нужды, и требуется их приток. Но чем больше денег, тем ниже падает их цена, отметил Владимир Зубов.

«Нам с этим придется считаться. Сейчас мы "выезжаем" благодаря тому, что похожая ситуация складывается и на других рынках - у "перегретого" доллара, и с евро, и с виртуальной криптовалютой. Все это находится в руках регуляторов, одним из которых является наш Центробанк», - добавил он.

Президент региональной Торгово-промышленной палаты считает, что повышение ключевой ставки неизбежно отразится и на бизнесе.

«Никто не принесет бизнесу на блюдечке с голубой каемочкой кредит со ставкой 0%, как это предлагают европейские банки. Но и предоставляя предпринимателям более дорогие деньги, государство увеличивает срок их возврата. Происходит это потому, что прибыль не растет, и за счет этого бизнес развивается медленнее», - заключил Владимир Зубов.