Бизнес-эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на псковских предпринимателях

Как повышение ключевой ставки отразится на псковском бизнесе, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.
По его словам, денежные массы, которые вливаются в экономику в том числе от продажи облигаций федерального займа, говорят о том, что государству не хватает денег на его нужды, и требуется их приток. Но чем больше денег, тем ниже падает их цена, отметил Владимир Зубов.
«Нам с этим придется считаться. Сейчас мы "выезжаем" благодаря тому, что похожая ситуация складывается и на других рынках - у "перегретого" доллара, и с евро, и с виртуальной криптовалютой. Все это находится в руках регуляторов, одним из которых является наш Центробанк», - добавил он.
Президент региональной Торгово-промышленной палаты считает, что повышение ключевой ставки неизбежно отразится и на бизнесе.
«Никто не принесет бизнесу на блюдечке с голубой каемочкой кредит со ставкой 0%, как это предлагают европейские банки. Но и предоставляя предпринимателям более дорогие деньги, государство увеличивает срок их возврата. Происходит это потому, что прибыль не растет, и за счет этого бизнес развивается медленнее», - заключил Владимир Зубов.