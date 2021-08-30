Экономика

Около 600 псковичей стали самозанятыми в июле

567 человек стали самозанятыми в Псковской области в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы России по региону.

На начало августа 2021 года в качестве плательщиков «Налога на профессиональный доход» ((НПД) (или самозанятых)) в налоговых органах Псковской области зарегистрировались 6144 налогоплательщика. Наиболее активно регистрируются в качестве самозанятых жители самых крупных городов региона – Пскова и Великих Лук. В результате использования данного налогового режима в бюджет поступило более 16 миллионов налоговых платежей.

При этом среди самозанятых, состоящих на учете в налоговых органах Псковской области, есть те, кто ведет свою деятельность в других регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории региона с 1 июля 2020 года. Самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности, регистрации контрольно-кассовой техники и уплаты страховых взносов, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. Сделать это можно в любой день с помощью специальных сервисов, в том числе личного кабинета налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.

В качестве самого удобного способа регистрации УФНС России по Псковской области рекомендует бесплатное приложение «Мой налог», которое необходимо установить для этого на мобильное устройство. Затем с его помощью нужно отсканировать разворот паспорта с фото и для подтверждения личности распознать лицо при помощи фотокамеры мобильного устройства. Произойдет сверка полученного изображения с фото в паспорте, и заявление будет отправлено в налоговую инспекцию. После подтверждения регистрации налогоплательщик сможет формировать в приложении отчетные документы — чеки для клиентов и автоматически оплачивать начисленный налог на их основе.

Налоговые органы сами рассчитывают налог и присылают плательщику уведомление. Уплатить его можно также с помощью приложения «Мой налог», привязав к нему банковскую карту, отметили в УФНС.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации, можно найти на официальном сайте ФНС России по ссылке.