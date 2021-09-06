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Экономика

Псковичам могут отказать в приеме уведомлений в рамках системы прослеживаемости

07.09.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

Псковским налогоплательщикам могут отказать в приеме уведомлений в рамках системы прослеживаемости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

С 1 июля 2021 года УФНС России по Псковской области уже обработала около 100 уведомлений в рамках системы прослеживаемости от 3 индивидуальных предпринимателей и 6 организаций. В основном, как отметили в ведомстве, это уведомления об остатках товаров на сумму на 24,4 миллиона рублей или 687 единиц товаров в натуральном выражении. Присвоено 96 регистрационных номеров партий товаров.

Напомним, в соответствии с вступившими с июля 2021 года в силу изменениями в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ и Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации», внесенными ФЗ РФ от 09.11.2020 № 371-ФЗ, налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы соответствующие сведения в новом формате. Главная цель нововведений – обеспечить полную систему учета за оборотом импортных товаров. Так, чтобы можно было проследить историю каждого продукта, пояснили в УФНС. 

«УФНС по Псковской области обращает внимание налогоплательщиков, что налоговые органы могут отказать в приеме уведомлений. Чаще всего это касается представления сведений об остатках из-за неверно указанного классификационного кода товара и из-за ошибки повторного направления документа», - отметили в ведомстве.

В первом случае налогоплательщикам рекомендуют перед инвентаризацией ознакомиться с перечнем товаров, утвержденным правительством, и справочником кодов ТН ВЭД, утвержденным Евразийской экономической комиссией, а также воспользоваться сервисом проверки прослеживаемости товаров. Сервис поможет понять, прослеживается ли товар по введенному коду ТН ВЭД, номеру декларации на товар или наименованию.

В УФНС пояснили, что во втором случае необходимо обращать внимание на присвоение налогоплательщиком номера и даты уведомления об остатках. «Поэтому в случае уточнения сведений, отраженных в ранее представленном уведомлении, необходимо подать корректировочное уведомление, заполнив в соответствующих полях документа дату и номер первичного документа, а также порядковый номер документа», - добавили в ведомстве. 

Теги: #налоги #Псковская область #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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