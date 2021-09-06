Экономика

Объем погрузки зерна на ОЖД в Псковской области за восемь месяцев вырос в 25 раз

В январе – августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 298 тысяч тонн различных грузов, что на 9,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Так, за 8 месяцев 2021 года погружено 118,7 тысяч тонн строительных грузов (+23% к аналогичному периоду прошлого года); 94,1 тысяч тонн лесных грузов – (-23,9%) и 22,5 тысяч тонн лома черных металлов – (+30,3%).

Объем погрузки сборных грузов составил 21,4 тысяч тонн (увеличение погрузки почти в 4 раза); нефти и нефтепродуктов – 13,7 тысяч тонн (рост более чем в 10 раз); зерна – 9,8 тысяч тонн (увеличение в 25 раз).