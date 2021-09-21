Экономика

Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии

Российская экономика восстановилась, ВВП вышел на докризисный уровень, спад из-за пандемии преодолен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет «Российская газета».

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась", а сегодня можно уже сказать, что восстановилась», - подчеркнул президент.

По итогам семи месяцев текущего года ВВП вышел на докризисный уровень, констатировал Путин. «Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», - заявил он.

Индустриальный рост за январь-июль - 4,4%, при этом у обрабатывающих производств более высокие темпы - плюс 5,6%. «Позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодними показателями», - сообщил глава государства.