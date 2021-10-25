Экономика

Власти расширят программу антикризисных кредитов для бизнеса

Правительство РФ планирует расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил на встрече с представителями МСП, передает газета «Известия».

Перечень пополнился шестью сферами: стоматологией, химчистками, парикмахерскими и салонами красоты, дополнительным образованием, ремонтом, а также услугами по уходу за детьми.

Кроме того, в рамках программы помощь смогут получить даже крупные предприятия из сфер культуры и общепита — для них было сделано исключение.

По предварительной оценке, с учетом всех дополнений (продления программы на год, а также расширения списка отраслей), в 2022 году на нее потребуется до 20 млрд дополнительного финансирования, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.