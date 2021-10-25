Экономика

Электротехнический кластер Псковской области включили в реестр Минпромторга

Промышленный электротехнический кластер Псковской области включили в федеральный реестр территориальных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Промышленный электротехнический кластер Псковской области является одним из самых крупных в стране в сфере производства электротехнической продукции и соответствует федеральным требованиям постановления № 779, отметили в комитете.

Он был создан в 2016 году на базе промышленных предприятий по производству электротехнического, элегазового оборудования, редукторов, силовых, контрольных кабелей. На текущий момент кластер насчитывает 18 промпредприятий, поставляющих конечную продукцию, в том числе в страны СНГ и Балтии.

«За период с 2016 по 2020 годы в рамках постановления № 41 участниками электротехнического кластера Псковской области были реализованы 3 проекта стоимостью 1,9 млрд рублей, в том числе средства государственной поддержки составили 900 млн рублей. В результате было начато производство современных элегазовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ, 330-500 кВ, а также высоковольтных выключателей. Подобные примеры успешно реализованных проектов позволили правительству Российской Федерации поддержать инициативу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по его возобновлению действия постановления № 41 с 2021 года. На 2021-2024 годы запланированы бюджетные средства в размере 1,6 млрд рублей на поддержку новых кластерных проектов», - прокомментировал представитель Минпромторга России.