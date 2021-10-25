ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт

ПАО ВТБ за 10 месяцев 2021 года выпустил 1,2 миллиона дебетовых и кредитных цифровых карт. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Спрос на виртуальные карты перед «нерабочими днями» в октябре-ноябре этого года вырос на четверть.
За последнюю неделю октября спрос клиентов ВТБ на цифровые карты вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей и средним показателем за месяц. При этом всего за октябрь банк выдал на 11% больше виртуальных карт, чем в сентябре, и в 3,2 раза больше, чем в октябре прошлого года.
Оборот по цифровым картам в октябре также увеличился к сентябрю на 11%, а к октябрю прошлого года – в 4,5 раза, превысив 6 миллиардов рублей. Всего за 10 месяцев клиенты ВТБ совершили по виртуальным картам транзакции на сумму более 37 миллиардов рублей – почти в 6 раз больше, чем в январе-октябре 2020 года.
ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир», а летом клиенты ВТБ одними из первых получили возможность добавить карту «Мир» в Apple Wallet.