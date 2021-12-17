Экономика

Направления сельского хозяйства учтены в законопроекте о бюджете на 2022 год - Андрей Козлов

Направления сельского хозяйства учтены в законопроекте о бюджете на 2022 год. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в ходе пресс-подхода 22 декабря.

Андрей Козлов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По сельскому хозяйству все основные направления остались практически неизменными, - отметил он. - Бюджет сельского хозяйства колеблется в районе 1 млрд рублей. Очень важно, что сельское хозяйство попало индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области — 135 млн придут в область».

Андрей Козлов подчеркнул, что сельское хозяйство в регионе показало стабильный рост, несмотря на пандемию.

«Бюджет на 2022 год сбалансированный и социальный, - продолжил он. - Доходная часть бюджета осталась практически на уровне того года. Год был непростой, но тем не менее доходная часть бюджета немного увеличилась. Конечно, бюджет имеет достаточно серьезные субвенции на уровне федерации. Это говорит о том, что нашей власти на федеральном уровне доверяют».

Председатель комитета выразил уверенность, что бюджет будет увеличиваться в течение следующего года.