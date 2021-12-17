Экономика

Совет по инвестициям Псковской области поддержал ряд крупных проектов

Совет по инвестициям Псковской области в пятницу, 24 декабря, поддержал ряд крупных проектов. Заседание прошло под председательством губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках заседания одобрили к заключению инвестиционного соглашения сразу четыре проекта. Первым участники Совета рассмотрели проект ООО «СевЗапИнвест» по созданию многофункционального туристического комплекса в Пскове на улице Леона Поземского. В рамках проекта предполагается выполнение комплекса работ по реставрации, восстановлению, реконструкции, регенерации и приспособлению зданий, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Фабрика канатная Г. Ю. Мейера». Планируемый объем инвестиций — 845 миллионов рублей.

«Интересный проект. Выгодная локация. Объект может стать хорошим вкладом в развитие туристической инфраструктуры Пскова», — оценил губернатор.

Также к заключению соглашения одобрен и проект «Луки-Парк» от Агентства ипотечного кредитования. Ранее он был признан стратегическим и инвестору предоставлена поддержка в виде сопровождения. По проекту, который включен в туристский кластер «Духовные истоки», в 2020 году в Великих Луках открыт единственный в регионе «Динопарк» и модернизирован парк аттракционов.

Инвестор рассказал, что только в этом году парк посетили более 65 тысяч человек. В ходе реализации других этапов в городе на Ловати планируется построить спортивно-оздоровительный, семейный развлекательный комплексы и современную гостиницу. На реализацию проекта инвестор намерен направить более 1 миллиарда рублей. Глава региона в свою очередь дал положительную оценку проекту, отметив его большой потенциал.

Еще один рассмотренный проект предполагает разработку известнякового карьера в Середкинской волости Псковского района. Инвестор (ООО «Прогресс») ознакомил с планами по добыче известнякового щебня, который можно использовать для строительства второстепенных дорог и отсыпки площадок. После выхода на полную производственную мощность планируется добывать около 630 тысяч кубометров щебня в год. На разработку карьера инвестор готов направить 238 миллионов рублей собственных средств.

В рамках рассмотрения вопроса принято решение перед реализацией проекта провести историко-культурную экспертизу.

Участники Совета также поддержали и ООО «ГиперСтрой», который представил проект по созданию сети моек самообслуживания. Они будут размещаться в отдаленных спальных районах Пскова. На реализацию проекта инвестор готов направить более 63 млн рублей.

По итогам обсуждения было единогласно одобрено внесение изменений в ранее заключенное инвестсоглашение «ПсковАгроИнвеста» по строительству молочно-товарной фермы роботизированного доения в Псковском районе. Корректировки предполагают серьезное увеличение общего поголовья. В частности, численность фуражных коров возрастет с 1,8 до 2 тысяч голов, а также обновленным проектом предполагается размещение на территории фермы выше 2 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота.

Также будет возведен и ряд специализированных сельхозпостроек для размещения стада, хранения кормов. В связи с этим предполагаемый объем инвестиций увеличивается почти до 2,6 миллиарда рублей. В настоящее время реализация проекта уже началась, и в создание производственных помещений вложено более 1,2 миллиарда рублей.

Совет по инвестициям одобрил предоставление господдержки в виде налоговых льгот еще одному инвестору ООО «ВСГЦ», который представил проект по расширению действующих производственных площадей, стартовавший в 2018 году. В его рамках осуществлено строительство трех очередей селекционно-генетического центра по свиноводству и созданы площадки свиноводческого комплекса на 720 тысяч свиней в год. На полную производственную мощность планируется выйти к концу следующего года. Объем осуществленных затрат составил 8,6 миллиардов рублей.

Рассмотрев инвестпроект по созданию комплексного турпродукта в Печорском районе, участники заседания признали его соответствующим критериям регионального закона области о земельных отношениях. Проект реализуется с 2019 года. За это время создано несколько объектов для отдыха и оздоровления. В планах — развитие агротуризма с освоением сельхозземель для растениеводства.

Общий объем инвестиций по проекту — более 100 миллионов рублей. Кроме того, в рамках заседания инвестор подтвердил готовность по выполнению социального обязательства — осуществления газификации социально значимых объектов деревни Крупп Печорского района.

По итогам рассмотрения всех вопросов глава региона пожелал инвесторам успешной реализации представленных проектов.