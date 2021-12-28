Экономика

Псковичам напомнили об обязанности сообщать в налоговую о дорогих подарках

До 4 мая 2022 года псковские налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

В налоговой напомнили, что отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Кроме того, налоговики отметили, что в случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Так, подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить ее также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже частично заполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@).

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

«Предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года», - обратили внимание в УФНС.