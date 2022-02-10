Экономика

Инвестиционный потенциал Псковской области представили в турецких провинциях

Делегация Псковской области во главе с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым приняла участие в рабочем визите в турецкие провинции Анкару, Стамбул, Эскишехир, Кайсери, Коджаэли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В мероприятии также приняли участие руководитель службы сопровождения инвестиционных проектов АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Екатерина Пыхтина и представители промышленных предприятий Псковской области ООО «Синтез Технолоджи» и ООО «ОСКО-Инвест».

В администрации отметили, что визит в Турецкую Республику, организованный по предложению и при активной поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Турецкой Республике, был направлен на продолжение начатого в прошлом году конструктивного диалога с турецкими партнерами, установления новых рабочих контактов и расширения деловых связей, а также позиционирования Псковской области на турецком рынке как региона с высоким торговым потенциалом.

В ходе визита прошла серия деловых встреч, переговоров и презентаций инвестиционного и промышленного потенциала Псковской области в торговых и промышленных палатах турецких провинций, а также территориальное посещение организованных промышленных зон и предприятий. Представители турецких профильных ассоциаций и объединений деловых кругов обозначили свой интерес к региону и возможностям, предоставляемым иностранным инвесторам, заметили в администрации.

Состоялись обстоятельные встречи с руководством и членами крупнейшей Торговой палаты Стамбула (İTO) и Турецко-Российского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).

Турецкому бизнесу детально презентовали АО «ОЭЗ ППТ «Моглино». Ряд турецких компаний, занимающихся разработкой и производством транспортных средств для городского общественного транспорта и производством холоднокатаного и оцинкованного проката, проявили интерес к сотрудничеству с регионом в части возможности локализации производств на территории экономической зоны, в настоящее время ведутся переговоры.

В администрации напомнили, что в 2021 году Торгпредство России в Турции активно взаимодействовало с ведомствами и экспортерами Псковской области.

22 апреля прошлого года состоялась видеоконференция в формате «Час с Торгпредством», которая была посвящена обсуждению возможностей выхода псковских компаний на турецкий рынок. По результатам проведенной работы компанией ООО «Торговая Группа Союз» заключен экспортный контракт на поставку сельскохозяйственной продукции растительного происхождения для сегмента HoReCa. Продукция псковского производителя в настоящее время используется в одной из сетей ресторанов быстрого питания Турции.

4 августа провели онлайн-презентацию инвестиционного потенциала Псковской области, АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» и ООО «Титан-Полимер», также организованная совместно Торгпредством России в Турции, администрацией Псковской области и Фондом инвестиционного развития региона. Интерес к мероприятию проявили более 40 турецких компаний и отраслевых объединений.

Участникам представили проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов на базе ООО «Титан-Полимер», который в дальнейшем позволит производить полиэфирное сырье, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения, что также положительно скажется на развитии экспортных возможностей региона.

Прошедшие мероприятия продемонстрировали высокую степень заинтересованности турецких деловых кругов и бизнес-сообщества к сотрудничеству с Псковской областью, добавили в администрации.