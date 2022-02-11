Экономика

«Беседка»: О сотрудничестве псковского завода «Титан-Полимер» с региональным бизнес-сообществом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 14 февраля.

14 февраля — праздничный день не только для всех влюбленных. Сегодня исполняется четыре года с начала реализации проекта по строительству псковского завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».

В этот день гостями студии стали генеральный директор ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"» Герман Петрушко и председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ними о том, насколько удалось за четыре года продвинуться в строительстве завода, а также о сотрудничестве предприятия с региональным бизнес-сообществом и о перспективах промышленной кооперации в регионе.

Чем выгодно сотрудничество завода «Титан-Полимер» с региональным отделением «Деловой России»? Какие совместные проекты они реализуют и планируют реализовывать? Об этом и многом другом — в эфире.