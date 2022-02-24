Экономика

Школьников из Пскова научили платить налоги через мобильное приложение

Урок налоговой грамотности для десятиклассников средней общеобразовательной школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова в Пскове провели сотрудники межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Сотрудник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Светлана Минина рассказала детям об основных электронных налоговых сервисах и их развитии, а также о возможностях и преимуществах использования данных Интернет-ресурсов.

Так, школьники познакомились с мобильным приложением «Налоги ФЛ». «Ребята оценили простоту и удобство использования данного приложения и пообещали, что обязательно порекомендуют его родителям для своевременной оплаты налогов. Актуальной для ребят была информация об этом сервисе еще и из-за того, что именно с его помощью можно получить свидетельство ИНН в электронном виде, которое понадобится старшеклассникам при дальнейшем поступлении в учебные заведения после окончания школы», - заметили в ведомстве.

Старшеклассники узнали о и том, что они уже сейчас смогут стать самозанятыми и официально зарабатывать, зарегистрироваться они могут в мобильном приложении «Мой налог».

Кроме того, в ходе урока школьники узнали об истории создания налоговой системы, о налогах, действовавших в прошлом, о видах современных налогов и их роли в жизни. В ходе встречи детям рассказали о деятельности налоговой службы и ее роли в жизни города и государства.