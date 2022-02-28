Экономика

Курс доллара и евро на внебиржевом рынке достиг исторического максимума

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 6:55 мск подскочил на 25,48% и достиг 105,2710 рублей за доллар, следует из данных сервиса investing.com. Это значение более чем на 20 рублей превышает уровень закрытия торгов пятницы, 25 февраля — 83,89 рублей за доллар.

Курс евро вырос примерно на столько же — на 24,12%, составив 117 рублей (+22,8 рублей к предыдущему закрытию). Таким образом, оба курса достигли исторических максимумов. Как сообщает РБК, рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России: Совет ЕС запретил любые операции с валютными резервами ЦБ.

Рынок Forex обычно малоликвиден: игроков на нем мало, а сделки заключаются редко. Основной ориентир по курсу рубля — валютные торги на Мосбирже.

Официальная утренняя торговая сессия на Мосбирже, которая должна была начаться в 7:00 мск, отменена. Торги откроются с основной сессии в 10.00 мск. О таком решении биржа объявила сегодня, 28 февраля.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников предположил, что в случае заморозки активов банков РФ доллар может подскочить до 100-120 рублей. Он также добавил, что ЦБ поднимет ставку, и через неделю доллар вернется к 85 рублям.