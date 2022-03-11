Начинается видеотрансляция новой программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят актуальные темы прошедшей недели.
Сегодня в выпуске:
Прощай, QR-коды и большинство ковид-ограничений.
Спекулятивный спрос на сахар и другие товары первой необходимости: люди запасаются, власти разбираются.
Что дальше: прогноз экспертов по дальнейшему развитию экономической ситуации в стране.
Комментарий политического обозревателя, главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко.
Также в рамках эфира прозвучит экономический комментарий Алексея Овчинникова по поводу перспектив развития экономики на фоне западных санкций.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
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