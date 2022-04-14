Экономика

Цены на чай и печенье взлетели в Псковской области

Цены на чай и печенье выросли в Псковской области за неделю. Это следует из данных Псковстата об изменении потребительских цен на основные продовольственные и непродовольственные товары с 2 по 8 апреля.

Стоимость килограмма черного байхового чая за неделю возросла на 133 рубля 92 копейки (с 1 002 рублей 33 копеек до 1 136 рублей 25 копеек). Килограмм печенья подорожал на 13 рублей 61 копейку, мягких конфет (глазированных шоколадом) – на 13 рублей 2 копейки.

Из детского питания на 57 рублей 91 копейку подорожали овощные консервы (1 кг), а сухие молочные смеси (1 кг) подешевели на 6 рублей 47 копеек.

Рост цен коснулся и овощной продукции: столовая свекла (1 кг) подорожала за неделю на 5 рублей 38 копеек, белокочанная капуста (1 кг) – на 5 рублей 31 копейку, картофель (1 кг) – на 2 рубля 59 копеек, репчатый лук (1 кг) – на 1 рубль 87 копеек.

Отмечается рост цен на сосиски и сардельки – килограмм тех и других обойдется на 14 рублей 35 копеек дороже.

Из ассортимента круп сильнее всего выросла цена на рис – на 5 рублей 79 копеек (с 118 рублей 53 копеек до 124 рублей 32 копеек).

По состоянию на 1 апреля средняя цена рулона туалетной бумаги составляла 19 рублей 40 копеек, а 8 апреля – 21 рубль 43 копейки. Цена повысилась на 2 рубля 3 копейки.

Также заметно подорожал шампунь (250 мл): с 171 рубля 81 копейки до 187 рублей 60 копеек (на 15 рублей 79 копеек).

Таблицу изменения потребительских цен на основные продовольственные и непродовольственные товары по Псковской области со 2 по 8 апреля можно найти по ссылке.