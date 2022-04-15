Экономика

ЦБ России возобновил возможность продажи наличной валюты в банках

Центробанк РФ с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту, сообщает ТАСС.

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой 9 марта, он действует до 9 сентября. О смягчении временного порядка регулятор сообщил 8 апреля. Помимо возобновления возможности для банков продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.

При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне 10 тыс. долларов (или эквивалент в евро). Как отмечали в ЦБ, средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка операций с наличной валютой по-прежнему могут получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.