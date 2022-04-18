Экономика

Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России

Розничный спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Фото: пресс-служба Кремля

«Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются. При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия выдержала беспрецедентное давление из-за санкций со стороны Запада. По его словам, стратегия «экономического блицкрига» не удалась.

Президент добавил, что необходимо постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей.