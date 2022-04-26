Экономика

Стартапы в личном подсобном хозяйстве получат господдержку

Стартапы в личном подсобном хозяйстве получат финансовую поддержку государства. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.

«Появились новые подходы к поддержке фермеров и тех, кто ведет или только собирается вести личное подсобное хозяйство.

Поддержкой могу воспользоваться, даже те, кто сажает картофель или овощи закрытого грунта, а таких у нас большинство. Агростартапы могут быть интересны молодежи, которая только выбирает направление для предпринимательства», – отметил Александр Козловский.

По его словам, для старта можно получить следующие гранты:

до двух миллионов рублей, если создается одно рабочее место;

более двух миллионов рублей, если создается два рабочих места;

На средства гранта можно закупить семенной фонд, технику (малой механизации). Государство поддержит и тех, кто проработал уже больше года. Поможет попасть на полку магазинов тем, кто уже наладил производство.

«Дорогие земляки! Проект правительства интересный, но, нам важно понять, как он в реальности работает и все ли учтено», – добавил Александр Козловский.

Депутат предложил обращаться к нему в личные сообщения соцсети «ВКонтакте», если получилось или не получилось воспользоваться поддержкой.