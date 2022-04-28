Экономика

Псковские предприниматели обсудили меры поддержки бизнеса с президентом «Опоры России»

Встреча представителей среднего и малого бизнеса Псковской области с президентом общероссийской общественной организации малого исполнено предпринимательства «Опора России» Александром Калининым состоялась сегодня, 29 апреля, в «Центре бизнеса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Таким регионам, как Псковская область, наверное, сейчас наиболее сложно, так как логистические связи рвутся, это топором бьет по бизнесу», - сказал Александр Калинин.

Председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников обозначил, что главная тема конференции касается мер поддержки бизнеса, которые необходимы для стабилизации работы предприятий на территории области в сложившейся экономической ситуации.

Собравшимся предложили обсудить несколько главных вопросов, в частности:

Международные транспортные перевозки, работа в сложившейся экономической ситуации, проблемы и необходимые меры поддержки.

Развитие регионального водного транспорта. Пассажирские и грузоперевозки на территории Псковской области - новое направление в развитии бизнеса.

Производство пиломатериалов. Экспорт в современных условиях.

В обсуждении также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, директор автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова и председатель Псковского областного союза автотранспортных организаций, член правления «Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» Виктор Семенов.