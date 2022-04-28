Псковские предприниматели обсудили меры поддержки бизнеса с президентом «Опоры России»

Встреча представителей среднего и малого бизнеса Псковской области с президентом общероссийской общественной организации малого исполнено предпринимательства «Опора России» Александром Калининым состоялась сегодня, 29 апреля, в «Центре бизнеса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников обозначил, что главная тема конференции касается мер поддержки бизнеса, которые необходимы для стабилизации работы предприятий на территории области в сложившейся экономической ситуации.
Собравшимся предложили обсудить несколько главных вопросов, в частности:
В обсуждении также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, директор автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова и председатель Псковского областного союза автотранспортных организаций, член правления «Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» Виктор Семенов.