Экономика

Деловые и дружеские связи между с Цзинином обсудили в Пскове

Деловые и дружеские связи между Псковом и Цзинином обсудили сегодня участники конференции, которая прошла сегодня, 29 апреля, в онлайн-формате с представителями Китая и региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

С российской стороны в мероприятии принимали участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, исполняющий полномочия главы города Пскова Сергей Гаврилов, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина и другие.

В рамках встречи обсуждались вопросы муниципального сотрудничества между городами Псков и Цзинин. Состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве торгово-экономическом сотрудничестве («Китай-ШОС» и АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»), между Международной торговой палатой провинции Шаньдун и Фондом инвестиционного развития Псковской области, а также о сотрудничестве между Музеем Конфуция (город Цзинин) и Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился Сергей Гаврилов.

«Благодаря подписанному соглашению у жителей Пскова и Цзинина есть великолепная возможность напрямую устанавливать деловые и дружеские связи в самых различных сферах жизни наших городов. Мы рады, что идет взаимодействие в сфере работы с молодежью и Городской молодежный центр в мае примет участие в конференции по молодежным обменам. Также обсуждается возможное сотрудничество в сфере спорта: речь идет о спортивном обмене. Есть планы найти школы-партнеры по образовательному и культурному обменам между школьниками», - подчеркнул он.

Напомним, подписание соглашения о сотрудничестве между Псковом и Цзинином состоялось в августе 2021 года.