Деловые и дружеские связи между с Цзинином обсудили в Пскове

Деловые и дружеские связи между Псковом и Цзинином обсудили сегодня участники конференции, которая прошла сегодня, 29 апреля, в онлайн-формате с представителями Китая и региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.
Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова
С российской стороны в мероприятии принимали участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, исполняющий полномочия главы города Пскова Сергей Гаврилов, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина и другие.
В рамках встречи обсуждались вопросы муниципального сотрудничества между городами Псков и Цзинин. Состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве торгово-экономическом сотрудничестве («Китай-ШОС» и АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»), между Международной торговой палатой провинции Шаньдун и Фондом инвестиционного развития Псковской области, а также о сотрудничестве между Музеем Конфуция (город Цзинин) и Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником.
С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился Сергей Гаврилов.
Напомним, подписание соглашения о сотрудничестве между Псковом и Цзинином состоялось в августе 2021 года.