Экономика

В Псковской области оборот общепита превысил полмиллиарда рублей

553 миллиона рублей составил оборот общественного питания в Псковской области в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

К уровню соответствующего периода предыдущего года этот показатель увеличился на 5% (в сопоставимых ценах). В первом квартале текущего года – 1646,6 миллиона рублей, то есть 108,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Инфографика: Псковстат

«Предприятия общественного питания - рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные - играют важную роль в организации потребления и отдыха населения», – отметили в Псковстате.