Экономика

Более тысячи пенсий по инвалидности назначили в Псковской области в беззаявительном порядке

С этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых и социальных пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. С января в Псковской области выплаты в таком проактивном формате получили 1122 инвалида. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пенсионном фонде РФ по Псковской области.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения решения о назначении пенсии пенсионный фонд в течение трех рабочих дней извещает об этом инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

«После назначения пенсии, она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах», - прокомментировали в псковском отделении пенсионного фонда.