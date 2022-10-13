Экономика

Псковичи смогут перевыпустить электронную подпись без визита в налоговую

У интерактивных сервисов Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» расширились возможности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Теперь пользователи могут перевыпустить квалифицированный сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России без личной явки в налоговый орган.

«Обращаем особое внимание, что указанный функционал доступен пользователю только при авторизации в сервисах с использованием действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в УЦ ФНС России», - отметили в ведомстве.

В процессе перевыпуска сертификата для записи ключей электронной подписи налогоплательщик может использовать уже применяемый носитель ключевой информации, содержащий ключи электронной подписи (то есть носитель, ранее представленный заявителем в УЦ ФНС России).