Экономика

Псковские предприниматели получили около 6 млн рублей грантовой поддержки

Молодые и социальные предприниматели Псковской области получили около 6 млн рублей грантовой поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Пскове состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на поддержку проектов от субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, и молодых предпринимателей.

На грантовый конкурс подано 13 заявок, из них 4 — от социальных предпринимателей, 9 — от молодых предпринимателей из различных сфер деятельности: сферы услуг, общественного питания, грузоперевозок и торговли.

Комиссия в формате видео-конференц-связи заслушала участников отбора и определила получателей грантовой поддержки. На реализацию проектов будет направлено почти 6 млн рублей.

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В правительстве отметили, что ранее было распределено более 10 млн рублей грантовой поддержки. С 11 октября 2022 года стартовал третий конкурсный отбор по рассмотрению и оценке заявок на поддержку проектов от социальных и молодых предпринимателей.

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».