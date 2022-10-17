Андрей Козлов назвал «горький показатель» в сельском хозяйстве Псковской области

«Горький показатель» в сельском хозяйстве Псковской области — производство скота и птицы на убой в живом весе. Об этом депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, в этом году в Псковской области планируют произвести 325 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 90% от уровня прошлого года.