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Экономика

Более 2,6 тысячи денежных выплат установили инвалидам в Псковской области

19.10.2022 21:55|ПсковКомментариев: 0

Всего с начала года в Псковской области в проактивном режиме установлено 2 607 ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пенсионном фонде России по Псковской области.

Выплата оформляется пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Она устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении выплаты поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

С 2022 года оформление пенсий по инвалидности стало полностью беззаявительным. Это значит, что не только продление уже назначенной пенсии будет автоматическим, но и само назначение выплаты также будет происходить без каких-либо документов, с момента появления права, пояснили в ПФР

Теги: #пфр #Псковская область #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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